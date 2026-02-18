Olympische Winterspiele 2026: Laura Gimmler und Coletta Rydzek holen Bronze im Teamsprint. (Daniel Karmann / dpa / Daniel Karmann)

Dabei betrug der Rückstand der Deutschen auf die schwedischen Olympiasiegerinnen Jonna Sundling und Maja Dahlqvist nur 5,87 Sekunden.

Die deutschen Langläuferinnen waren als Sechste nach der Qualifikation ins Rennen gegangen und konnten sich auf Rang vier vorschieben. Gimmler übergab mit elf Sekunden Rückstand auf die führenden Schwedinnen an ihre Teamkollegin Rydzek. Die deutsche Schlussläuferin sprintete in der Schlussrunde noch auf den dritten Platz und besiegte im Zielsprint die Norwegerin Julie Bjervig Drivenes.

Es ist die erste Medaille für die deutsche Langlaufsparte bei diesen Olympischen Winterspielen. Zuletzt hatten Katharina Hennig Dotzler und Victoria Carl vor vier Jahren in Peking Gold gewonnen.

