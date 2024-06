EM-Bronze in Belgrad für das deutsche Wasserspringer-Mixed Team: Lou Massenberg, Carolina Coordes, Jana Lisa Rother und Luis Carlo Avila Sanchez. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Marko Drobnjakovic)

Bei den Titelkämpfen in Belgrad platzierten sich Jana Lisa Rother, Lou Massenberg, Carolina Coordes und Luis Avila Sanchez hinter Europameister Spanien und der Ukraine.

Damit sicherte das Berliner Quartett dem Deutschen Schwimmverband die insgesamt dritte Medaille in dieser Disziplin, die erst seit 2019 zum Programm von Europameisterschaften gehört. In Belgrad nahmen allerdings nur sechs Teams am Wettbewerb teil.

