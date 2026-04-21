Basketball-WM der Frauen
Deutsches Team trifft zunächst auf Spanien, Japan und Mali

Für die Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen im September in Berlin hat die Auslosung stattgefunden. Das Team von Bundestrainer Olaf Lange trifft in der Vorrunde auf Vize-Europameister Spanien, Japan und Mali.

    Stefan Kretzschmar (r), ehemaliger Handballspieler, und Jilou, Breakdancerin, nehmen an der Auslosung für die FIBA-Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen 2026 teil. Sie stehen auf einer Bühne vor vier Glasbehältern mit den Losen.
    Auslosung der Frauen-Basketball-WM in Berlin (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)
    Die Lose wurden von der australischen Basketball-Legende Lauren Jackson, dem ehemaligen deutschen Handball-Star Stefan Kretzschmar und der deutschen Breakdance-Meisterin Jilou gezogen.
    Für das deutsche Team ist es die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren. Mit Satou und Nyara Sabally, Leonie Fiebich, Luisa Geiselsöder und Frieda Bühner sind gleich fünf Spielerinnen in den USA in der WNBA aktiv. Die WM findet vom 4. bis 13. September statt. Ausgetragen werden die Partien in der Berlin Arena und der Max-Schmeling-Halle.
    Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.