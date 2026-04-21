Basketball-WM der Frauen

Die Lose wurden von der australischen Basketball-Legende Lauren Jackson, dem ehemaligen deutschen Handball-Star Stefan Kretzschmar und der deutschen Breakdance-Meisterin Jilou gezogen.
Für das deutsche Team ist es die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren. Mit Satou und Nyara Sabally, Leonie Fiebich, Luisa Geiselsöder und Frieda Bühner sind gleich fünf Spielerinnen in den USA in der WNBA aktiv. Die WM findet vom 4. bis 13. September statt. Ausgetragen werden die Partien in der Berlin Arena und der Max-Schmeling-Halle.
Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.