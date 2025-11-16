Billie Jean King Cup

DTB-Team bei den Playoffs des Billie Jean King Cups in Ismaning (picture alliance / tennisphoto.de / Mathias Schulz)

In den Playoffs des wichtigsten Teamwettbewerbs verlor die ersatzgeschwächte Auswahl von Teamchef Rainer Schüttler auch im Duell gegen Außenseiter Belgien. Anna-Lena Friedsam unterlag Jeline Vandromme, Ella Seidel verlor gegen Hanne Vandewinkel.

Die Auswahl hatte zuvor schon gegen die Türkei den Heimvorteil in der kleinen Halle des TC Ismaning bei München nicht genutzt. Wie die Belgierinnen galten auch die Türkinnen als Außenseiterinnen.

Für den Deutschen Tennis Bund endet so eine zwölfjährige Ära in der Weltgruppe zusammen mit den Top-Nationen. Diese hatte 2014 begonnen, als das Event noch Fed Cup hieß.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.