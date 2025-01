Jahreswechsel

Die große Silvesterparty in Berlin vor dem Brandenburger Tor (Joerg Carstensen / dpa / Jörg Carstensen)

In Berlin wie auch in vielen anderen deutschen Städten gilt in bestimmten Vierteln ein Böllerverbot, darunter in München, Hamburg und Köln.

Unter dem Eindruck des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg und den Übergriffen auf Einsatzkräfte in den vergangenen Silvesternächten gab es teils hohe Sicherheitsvorkehrungen. Feuerwehr und Rettungsdienst sind vor allem in größeren Städten im Dauereinsatz. Bis nach Mitternacht gab es bundesweit viele Unfälle mit Toten und Verletzten durch Feuerwerk.

In weiten Teilen der Welt hat das neue Jahr schon begonnen. Das letzte Land, das es gegen Mittag unserer Zeit einläuten wird, ist Amerikanisch-Samoa. Es liegt östlich von Samoa auf der anderen Seite der internationalen Datumsgrenze.

