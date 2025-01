Jahreswechsel

Die große Silvesterparty in Berlin vor dem Brandenburger Tor (Joerg Carstensen / dpa / Jörg Carstensen)

Die Konzepte, insbesondere die Böllerverbotszonen, hätten gegriffen. Allerdings seien insgesamt 13 Polizeibeamte verletzt worden. Polizei- und Rettungskräfte wurden teils mit Pyrotechnik attackiert.

In München randalierten laut Polizei 200 bis 300 Menschen und griffen Polizeibeamte an. In Leipzig attackierten etwa 50 Menschen Einsatzkräfte der Polizei mit Feuerwerk und Flaschen.

Unter dem Eindruck des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg und den Übergriffen auf Einsatzkräfte in den vergangenen Silvesternächten gab es teils hohe Sicherheitsvorkehrungen. Feuerwehr und Rettungsdienst sind vor allem in größeren Städten im Dauereinsatz. Bei Unfällen mit Feuerwerkskörpern sind an Silvester bundesweit mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen.

