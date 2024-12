Eine "Male"-Drohne auf einer Militärmesse (hier in Bordeaux) (Foto: Tom Schimmeck)

Die Schau trägt den Namen Defence & Security Equipment International Germany. Sie wird von der Deutschen Messe AG in Partnerschaft mit der Verteidigungs- und Sicherheitsmesse in London ausgerichtet, die ebenfalls im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindet. Die erste Auflage in Hannover ist für Januar 2027 geplant. In einer Mitteilung heißt es, dort sollen "moderne militärische Ausrüstung, Rüstungsgüter, Technologien, Produkte, Prozesse und Materialien" gezeigt werden, die für die nationale Wehrhaftigkeit, Bündnisfähigkeit und geopolitische Sicherheit erforderlich seien. Verteidigungsminister Pistorius erklärte, die Zeitenwende erfordert nicht nur eine strategische Neuausrichtung der deutschen Verteidigungspolitik, sondern auch die gezielte Förderung technologischer und industrieller Kompetenz.

Daher brauche die Bundesrepublik eine solche Plattform, um seine wehrtechnische Leistungsfähigkeit, Technologieführerschaft und Innovationsstärke auf internationalem Parkett zu demonstrieren.

