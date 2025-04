Reservistenverband

Der Präsident des Reservistenverbandes Patrick Sensburg fordert die Wiedereinführung der Wehrpflicht. (picture alliance / dpa / Jonas Güttler)

Das sagte Verbandspräsident Sensburg dem Nachrichtenportal t-online. Um Deutschland in der Fläche zu verteidigen, brauche man bis zu 350.000 Soldaten. Die Zahl der Reservisten müsse dreimal so hoch sein. Sensburg verwies auf Berechnungen der NATO, wonach bei einem möglichen Krieg an der Ostflanke 5.000 Soldaten täglich sterben könnten.

Er kritisierte zudem Pläne von Bundesverteidigungsminister Pistorius, der ein freiwilliges Wehrdienstmodell mit 5.000 Soldaten einführen möchte. Diese Zahl sei viel zu klein, meinte Sensburg. Das größte Problem der Bundeswehr sei die Personalnot. Deshalb müsse es eine Wehrpflicht geben.

Diese Nachricht wurde am 05.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.