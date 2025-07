Frauen-Fußball-EM: Deutschland gewinnt mit 2 zu 1 gegen Dänemark. (Sebastian Christoph Gollnow/dpa)

Zunächst hatte die DFB-Auswahl gegen Dänemark mit 2:1 gewonnen. Als später im zweiten Spiel der Gruppe C Polen gegen Schweden mit 0:3 verlor, stand der Einzug in die Runde der letzten Acht vorzeitig fest. Die Tore für Deutschland schossen Sjoeke Nüsken und Lea Schüller, nachdem die Däninnen zunächst in Führung gegangen waren.

Es war bereits der zweite Vorrundensieg für die deutschen Frauen. Am kommenden Samstag spielen sie zum Abschluss der Gruppenphase gegen Schweden.

