Basketball-EM

Der Finne Mikael Jantunen (rechts) im Duell mit dem Deutschen Tristan Da Silva (IMAGO / Lehtikuva / IMAGO / Heikki Saukkomaa)

Der Sieg im finnischen Tampere war ungefährdet. Der Weltmeister lag bereits nach dem zweiten Viertel mit 14 Punkten Vorsprung vorne. Im Achtelfinale wartet am Samstag im lettischen Riga Portugal. Nach bisher ausschließlich souveränen Siegen ist das deutsche Team klarer Favorit.

Solidaritätsaktion für Dennis Schröder

Der Basketball-Weltverband Fiba und Gastgeber Finnland haben sich zum Abschluss der Vorrunde in Tampere mit dem deutschen Kapitän Dennis Schröder solidarisiert. Vor dem Duell der Finnen mit Weltmeister Deutschland lagen in der Arena über 13.000 rote Karten mit dem Schriftzug "Stop racism" (Stoppt Rassismus) auf den jeweiligen Plätzen. Kurz vor Spielbeginn hoben alle die Karten auf Kommando nach oben.

Spielmacher Schröder hatte nach dem EM-Spiel gegen Litauen (107:88) am Samstag von rassistischen Anfeindungen - konkret von Affengeräuschen - von den Zuschauerrängen gegen seine Person berichtet.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.