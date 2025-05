Deutschland hat Kasachstan bei der Eishockey-WM besiegt. (IMAGO / justpictures.ch / IMAGO / Andrea Branca)

Bei dem Turnier in Dänemark und Schweden ist die deutsche Mannschaft aktuell auf Platz 2 in Gruppe B. Im dritten WM-Spiel gegen Norwegen am Dienstag bekommt die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes mit Tim Stützle Verstärkung aus der nordamerikanischen Profiliga NHL.

In der Gruppe B trifft Deutschland außerdem auf Vize-Weltmeister Schweiz (Donnerstag), die USA (Samstag), Titelverteidiger Tschechien (19. Mai) und Dänemark (20. Mai).

