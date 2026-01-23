Handball-EM

Deutschlands Kapitän Johannes Golla setzt sich am Kreis durch. (Sina Schuldt / dpa )

Der Gummersbacher Miro Schluroff (7 Tore) war im dänischen Herning der beste deutsche Werfer. Zum Man of the Match wurde der deutsche Torhüter Andreas Wolff gewählt, der mit seinen Paraden Deutschland immer wieder im Spiel hielt.

Nächster Gegner des Teams von Bundestrainer Alfred Gislason ist am Samstag Norwegen, anschließend stehen Spiele gegen Olympiasieger Dänemark und Titelverteidiger Frankreich an.

Nur die besten zwei Teams der Hauptrundengruppe erreichen das Halbfinale. Deutschland hat durch den Sieg gegen den ebenfalls qualifizierten Vorrundengegner Spanien nun bereits vier Punkte erreicht.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.