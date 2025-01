Handballl-WM

Deutschlands Nils Lichtlein (m.) setzt sich gegen Tunesiens Rayen Rariat (l.) und Tunesiens Islem Jbeli (r.) durch. (Soeren Stache / dpa )

Das deutsche Team hatte sich bereits vor dem Spiel für das Viertelfinale qualifiziert. Bester deutscher Werfer in der "Jyske Bank Boxen" war Marko Grgic mit elf Treffern; der erst zum Tunesien-Spiel nachnominierte Marian Michalczik erzielte zwei Tore. Für das deutsche Team geht es am Sonntagmittag per Charterflieger nach Oslo, wo es in der kommenden Woche um die Medaillen geht. Deutscher Viertelfinalgegner ist Portugal oder Brasilien.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.