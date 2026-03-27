Vor Fußball-WM

Julian Nagelsmann bei der Bekanntgabe seiner WM-Kandidaten (Florian Wiegand / dpa )

Für Montag ist eine Partie in Stuttgart gegen Ghana geplant.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hofft auf einen erfolgreichen Start ins Turnierjahr. Das Ziel seien idealerweise zwei Erfolgserlebnisse in beiden Testpartien, sagte er. Im Baseler St. Jakob-Park wird die DFB-Elf um Kapitän Joshua Kimmich erstmals in den neuen, blauen WM-Trikots auflaufen.

Nagelsmann muss aus Verletzungsgründen noch auf einige fest eingeplante WM-Akteure wie die Münchner Jamal Musiala und Aleksandar Pavlovic sowie den Dortmunder Feliux Nmecha verzichten. Dafür ist ein Debüt fest eingeplant: Das 18 Jahre alte Offensiv-Talent Lennart Karl soll sich erstmals in der Nationalelf zeigen.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.