Die Bundesrepublik werde bis zu 500 Millionen US-Dollar zahlen, teilten das Verteidigungsministerium und das Auswärtige Amt gemeinsam mit. US-Präsident Trump hatte im vergangenen Monat erklärt, die USA seien bereit, Waffen an die Ukraine zu liefern, bezahlen müssten diese jedoch die Europäer.
Nato-Generalsekretär Rutte begrüßte die deutsche Entscheidung. Diese Lieferung werde der Ukraine helfen, sich gegen die russische Aggression zu verteidigen. Die Niederlande waren das erste Land im Verteidigungsbündnis, das Gelder für den neuen Fonds bereitstellt.
