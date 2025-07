Gaza-Krieg

In Bezug auf den Umgang mit Israel bislang uneinig: Die Europäische Union (picture alliance / Goldmann)

Laut Diplomaten konnte im Ausschuss der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten in Brüssel keine Einleitung eines Entscheidungs-Verfahrens vereinbart werden. Deutschland gehörte demnach zu den Ländern, die eine weitere Analyse des Vorschlags für nötig halten und die weiteren Entwicklungen in den kommenden Tagen abwarten wollen. Die Kommission hatte vorgeschlagen, die Teilnahme Israels am Forschungsförderungsprogramm Horizon Europe teilweise auszusetzen. Dabei geht es um den Zugang zu EU-Finanzmitteln für Technologie-Start-ups.

Dem Vernehmen nach befürchten einige Mitgliedsländer, dass solch ein Schritt den notwendigen Dialog mit den israelischen Behörden erschweren könnte.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.