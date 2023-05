Auslandsvertretungen

Vier russischen Generalkonsulaten in Deutschland werden die Lizenzen entzogen. (Markus Heine dpa/lbn)

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin erklärte, man reagiere damit auf die Entscheidung der Regierung in Moskau, die Zahl deutscher Offizieller in Russland auf 350 zu begrenzen. Die Schließung der Konsulate soll demnach bis Jahresende abgeschlossen sein. Vom Jahresende an dürfe Russland damit nur noch die Botschaft in Berlin und ein weiteres von bislang fünf Generalkonsulaten betreiben, so der Sprecher. Welche der Vertretungen in Bonn, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig und München erhalten bleibt, ist noch unklar.

Außerdem erklärte der Außenamtssprecher, dass Deutschland seine Konsulate in Kaliningrad, Jekaterinburg und Nowosibirsk schließen werde. Die deutsche Botschaft in Moskau und das Konsulat in Sankt Petersburg bleiben demnach in Betrieb.

Russland hatte vergangene Woche entschieden, dass hunderte deutsche Staatsbedienstete das Land verlassen müssen.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.