So groß wie Erfurt
Deutschland erkennt Mini-Staat Niue in der Südsee an

Deutschland erkennt die kleine Südsee-Insel Niue als eigenen Staat an.

    Leaders of Pacific Islands nations pose for the family photo at the Pacific Islands Forum summit in Honiara, the capital of the Solomon Islands, on September 11, 2025. Pacific Islands leaders opened an influential summit in the Solomons on September 10, with nations split over China's growing role in the region and alleged meddling in the meeting. (Photo by BEN STRANG / AFP)
    Treffen der Staats- und Regierungschefs des Pazifik-Raums (AFP / BEN STRANG)
    Das Bundeskabinett beschloss in Berlin die Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Der Schritt sei ein Signal für eine vertiefte Zusammenarbeit mit dem sogenannten blauen Kontinent, sagte Regierungssprecher Kornelius. Die im "Pacific Islands Forum" organisierten pazifischen Inselstaaten seien etwa beim Thema Klimaschutz enge Partner.
    Niue liegt zwischen Fidschi und den Cookinseln und rund 2.400 Kilometer nordöstlich von Neuseeland. Die Insel gehörte bis 1974 zu Neuseeland und ist heute enger Partner des Landes. Die rund 1700 Einwohner sind neuseeländische Staatsbürger. Niue ist mit rund 260 Quadratkilometern in etwa so groß wie Thüringens Landeshauptstadt Erfurt.
    Diese Nachricht wurde am 08.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.