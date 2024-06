Fußball-Europameisterschaft

Jamal Musiala jubelt über das Tor zum 2:0. Deutschland steht nach dem Sieg gegen Dänemark bei der EM im Viertelfinale. (IMAGO / Schüler / IMAGO / Marc Schueler)

Das Team von Bundestrainer Nagelsmann steht damit erstmals seit acht Jahren wieder unter den besten acht Teams bei einem großen Turnier. Vor mehr als 60.000 Zuschauern in Dortmund trafen Kai Havertz per Handelfmeter und Jamal Musiala. EM-Gastgeber Deutschland spielt am 5. Juli in Stuttgart gegen den Sieger des Duells zwischen Spanien und Georgien, die am heutigen Sonntag aufeinandertreffen.

Spiel musste wegen Unwetters unterbrochen werden

Das Spiel musste während der ersten Halbzeit wegen eines Gewitters über dem Dortmunder Stadion unterbrochen werden. Vom Dach des Dortmunder Stadions prasselten regelrechte Sturzbäche auf die vordersten Zuschauerreihen. Nach einer rund 25-minütigen Unterbrechung ging das Spiel weiter. Wegen des Unwetters wurde die Public-Viewing-Veranstaltung in Dortmund vorzeitig beendet.

Titelverteidiger Italien scheitert - Schweiz im Viertelfinale

Titelverteidiger Italien ist dagegen im Achtelfinale ausgeschieden. Das Team von Trainer Spalletti unterlag der Schweiz mit 0:2 . Der Schweizer Remo Freuler brachte seine Mannschaft in der 37. Minute in Führung, Ruben Vargas entschied die Partie rund zehn Minuten später durch den zweiten Treffer. Die Schweiz trifft im Viertelfinale am 6. Juli in Düsseldorf auf den Sieger der Partie England gegen die Slowakei.

