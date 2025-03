Fußball

Deutschland erreicht mit 3:3 gegen Italien Halbfinale der UEFA Nations League

In der UEFA Nations League hat die deutsche Fußballnationalmannschaft das Halbfinale erreicht. In Dortmund kam das Team von Trainer Nagelsmann gegen Italien zwar nicht über ein 3:3 hinaus. Da das Hinspiel in Mailand am Donnerstag aber mit 2:1 gewonnen wurde, zieht Deutschland nun in die Runde der letzten Vier ein.