Deutschland feiert das Grundgesetz mit einem sogenannten Ehrentag (Archivfoto) (imago images / Ulrich Hufnagel )

Er steht unter dem Motto "Für dich. Für uns. Für alle." Bundesweit werben Kommunen, Vereine, Initiativen und Unternehmen in Aktionen für das Ehrenamt. Bundespräsident Steinmeier hat die Initiative ins Leben gerufen und die Schirmherrschaft übernommen. Steinmeier selbst will heute in einer Berliner Bibliothek vor Kindern aus dem Grundgesetz vorlesen, sich an Gärtnerarbeiten in einer Grünanlage beteiligen und in einem Seniorenheim bei Gesellschaftsspielen und Handarbeiten mitmachen. Anlass ist die Verabschiedung des Grundgesetzes am 23. Mai 1949. Mit der Aktion sollen die Errungenschaften der Verfassung stärker in das Bewusstsein der Bürger gerückt werden.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.