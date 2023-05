Petersberger Klimadialog

Deutschland fördert Grünen Klimafonds mit weiteren zwei Milliarden

Deutschland stellt für den Kampf gegen den Klimawandel weitere zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Bundeskanzler Scholz kündigte auf dem Petersberger Klimadialog in Berlin an, dass die Summe in den sogenannten Grünen Klimafonds fließen werde.

03.05.2023