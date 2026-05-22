Gemeinsamer Appell

Israelische Siedlungen entstehen völkerrechtswidrig im Westjordanland (picture alliance / Middle East Images / Wahaj Bani Moufleh)

In einer gemeinsamen Erklärung warnten die Länder vor einer Ausweitung der israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland. Zugleich verurteilten sie die Gewalt an Palästinensern durch israelische Siedler. Die Lage habe sich in den vergangenen Monaten erheblich verschlechtert. Die Politik ⁠der israelischen Regierung untergrabe ⁠die Stabilität und ‌die Aussichten auf eine Zwei-Staaten-Lösung. Die vier Länder warnten zudem Unternehmen vor einer Beteiligung an Bauausschreibungen.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.