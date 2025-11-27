Gemeinsame Erklärung

Ausgebrannte Autor nach einem Angriff von Siedlern auf eine palästinensische Siedlung im Westjordanland (Archivbild). (Ilia yefimovich / dpa)

In einer gemeinsamen Erklärung der Außenminister ist von einem massiven Anstieg der Gewalt gegen palästinensische Zivilisten die Rede. Die Angriffe säten Terror unter den Zivilisten und torpedierten alle Bemühungen für Frieden und eine dauerhafte Sicherheit des Staates Israel. Israels Präsident Herzog, Ministerpräsident Netanjahu und die gesamte israelische Regierung werden aufgefordert, die Verantwortlichen der Attacken zur Rechenschaft zu ziehen.

