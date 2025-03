Erklärung der Außenminister

Die Außenminister von Deutschland, Frankreich und Großbritannien fordern, sofort wieder zur Waffenruhe im Gazastreifen zurückzukehren. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Leo Correa)

Die britische Regierung veröffentlichte eine Erklärung der drei Außenminister. Darin heißt es, die Wiederaufnahme der israelischen Angriffe sei ein dramatischer Rückschritt für die Bevölkerung in dem Küstengebiet, ebenso wie für die Geiseln der Hamas und ihre Familien. Man sei entsetzt über die zivilen Opfer und appelliere an alle Beteiligten, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Das Ziel sei eine dauerhafte Waffenruhe - und dies müsse beinhalten, dass die Hamas die Geiseln freilasse.

Das israelische Militär hatte am Dienstag wieder mit massiven Luftangriffen und Bodeneinsätzen im Gazastreifen begonnen - nach eigenen Angaben, um gegen Terroristen der Hamas vorzugehen. Das Gesundheitsministerium in der Region, das von der Hamas kontrolliert wird, gibt die Zahl der Toten mit mehr als 500 an.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.