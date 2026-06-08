Treffen in London

Zusammen mit dem ebenfalls angereisten ukrainischen Präsidenten Selenskyj sprachen die Staats- und Regierungschefs über die weitere Unterstützung für die Ukraine. Zudem berieten sie die Chancen für Verhandlungen mit Russland.
In einer gemeinsamen Erklärung befürworteten die Politiker den Vorschlag Selenskyjs für direkte Gespräche mit Kremlchef Putin. Daran sollten neben den USA auch europäische Vertreter teilnehmen. Zugleich wurde Russland zu einer sofortigen und vollständigen Waffenruhe aufgefordert. Außerdem vereinbarten Deutschland, Frankreich und Großbritannien eine engere Zusammenarbeit bei Luftverteidigungssystemen und weitreichender Waffentechnik, um die Ukraine besser zu unterstützen.
Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.