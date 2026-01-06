Das Weimarer Dreieck besteht aus den Ländern Deutschland, Frankreich und Polen. (IMAGO / photothek / IMAGO / Kira Hofmann)

Bei der Zusammenkunft des sogenannten "Weimarer Dreiecks" soll es vor allem um die Unterstützung der Europäer für die von Russland angegriffene Ukraine gehen, teilte das Pariser Außenministerium mit. Gestern hatten sich die westlichen Unterstützer der Ukraine ebenfalls in Paris auf rechtlich verbindliche Sicherheitsgarantien nach einem Waffenstillstand geeinigt. Das Weimarer Dreieck war 1991 als Gesprächsformat von den damaligen Außenministern der drei Länder in Weimar begründet worden.

