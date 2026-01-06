"Weimarer Dreieck"
Deutschland, Frankreich und Polen beraten über Ukraine-Hilfe

Bundesaußenminister Wadephul trifft sich heute in Paris mit seinen französischen und polnischen Amtskollegen Barrot und Sikorski.

    Ein Rednerpult steht vor der Pressekonferenz im Rahmen des Treffen des Weimarer Dreiecks im Schloss de la Celle in La Celle-Saint-Cloud am 12.02.2024 in einem Saal. Dahinter die Länder- und die EU-Fahnen.
    Das Weimarer Dreieck besteht aus den Ländern Deutschland, Frankreich und Polen. (IMAGO / photothek / IMAGO / Kira Hofmann)
    Bei der Zusammenkunft des sogenannten "Weimarer Dreiecks" soll es vor allem um die Unterstützung der Europäer für die von Russland angegriffene Ukraine gehen, teilte das Pariser Außenministerium mit. Gestern hatten sich die westlichen Unterstützer der Ukraine ebenfalls in Paris auf rechtlich verbindliche Sicherheitsgarantien nach einem Waffenstillstand geeinigt. Das Weimarer Dreieck war 1991 als Gesprächsformat von den damaligen Außenministern der drei Länder in Weimar begründet worden.
    Diese Nachricht wurde am 07.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.