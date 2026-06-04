Bundesinnenminister Dobrindt (Michael Kappeler/dpa)

Bundesinnenminister Dobrindt machte Agenturberichten zufolge bei einem EU-Treffen in Luxemburg deutlich, einen entsprechenden Vorschlag zu unterstützen. Danach sollen Männer bestimmter Altersgruppen von der Aufnahmerichtlinie für Geflüchtete aus der Ukraine ausgenommen werden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zeichnete sich bei den Besprechungen der EU-Innenminister in Luxemburg eine Mehrheit dafür ab.

Vor dem Treffen sagte Dobrindt, es gebe von den Mitgliedstaaten unterschiedliche Diskussionsbeiträge zu dem Thema. Er sei aber zuversichtlich, dass eine Regelung erreicht werden könne, so der CSU-Politiker.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.