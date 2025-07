Fußball-EM der Frauen

Deutschland gegen Schweden - Spiel um den Gruppensieg

Bei der Fußball-EM der Frauen in der Schweiz steht für die Deutschen am Abend das letzte Spiel in der Vorrunde an. Gegen Schweden geht es um den Gruppensieg. Der Einzug ins Viertelfinale steht bereits fest.