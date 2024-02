Nations League der Frauen

Szene aus dem Spiel um den dritten Platz der UEFA Nations League zwischen den Niederlanden und Deutschland. (IMAGO / ANP / IMAGO / Holland women v Germany women)

Klara Bühl hatte in der 66. Minute zum 1:0 getroffen. Die eingewechselte Lea Schüller traf dann in der 78. zum 2:0. Kurz nach dem Spiel gab Hrubesch das Ziel für Olympia aus: "Ich werde nicht nach Paris fahren, um mitzuspielen, ich will schon ins Endspiel", betonte der 72-Jährige. 2021 in Tokio hatte die deutsche Auswahl die Teilnahme noch verpasst.

Nun dürfen die Spielerinnen auf das zweite deutsche Olympia-Gold nach Rio de Janeiro 2016 hoffen. Bei den Sommerspielen dabei sind unter anderem Weltmeister Spanien, Frankreich, die USA, Kanada, Brasilien und Kolumbien. Die Gruppenauslosung steht am 20. März an.

