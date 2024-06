Fußball-EM

Deutschlands Antonio Rüdiger (l) und Joshua Kimmich gegen Ungarns Roland Sallai (Tom Weller/dpa)

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann besiegte Ungarn in Stuttgart 2:0 (1:0) und hat nach dem Auftakterfolg gegen Schottland (5:1) einen Platz in der K.o.-Phase sicher. Im Gruppenfinale am Sonntag in Frankfurt/Main gegen die Schweiz geht es um Platz eins. Jamal Musiala (22.) und Ilkay Gündogan (67.) erzielten die Tore des dreimaligen Europameisters. Durch den Einzug ins Achtelfinale behält der Vertrag von Nagelsmann bis zur WM 2026 Gültigkeit. Im Falle eines Ausscheidens in der Vorrunde wäre der Kontrakt kündbar gewesen.

Zuvor hatten Kroatien und Albanien unentschieden gespielt. Die Partie in Hamburg endete 2:2. Am Abend ging dann noch das Spiel zwischen Schottland und der Schweiz in Köln unentschieden mit einem 1:1 zu Ende.

