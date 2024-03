Fußball-Länderspiel

Deutschlands Jamal Musiala in Aktion gegen Frankreichs Torwart Brice Samba (picture alliance / dpa / Christian Charisius)

Das Testspiel vor der Fußball-Europameisterschaft ist für die deutsche Nationalmannschaft erfolgreich verlaufen. Das Team von Bundestrainer Nagelsmann gewann beim Vize-Weltmeister Frankreich in Lyon mit 2:0.

Florian Wirtz lieferte sein erstes Länderspiel-Tor - ein ganz Besonderes, denn es fiel bereits acht Sekunden nach Anstoß. Wirtz landete damit den schnellsten Landerspiel-Treffer in der Geschichte des deutschen Fußballs. Kai Havertz traf in der 49. Minute zum 2:0.

Das nächste Freundschaftsspiel bestreitet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag in Frankfurt gegen die Niederlande. Die Partie ist die letzte Möglichkeit für Bundestrainer Nagelsmann, sein Personal vor der EM-Nominierung zu sichten. Seinen 23 Spieler umfassenden Kader für das Heimturnier wird er Ende Mai benennen. Anschließend gibt es vor dem EM-Start am 14. Juni in München gegen Schottland nur noch zwei Test-Länderspiele am 3. Juni in Nürnberg gegen die Ukraine und am 7. Juni in Mönchengladbach gegen Griechenland.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.