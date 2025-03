Nations League

Deutschland gewinnt gegen Italien

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der Nations League mit 2:1 gegen Italien gewonnen. In Mailand geriet das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann geriet nach einem Tor von Sandro Tonali zunächst in Rückstand. In der zweiten Halbzeit erzielten Tim Kleindienst und Leon Goretzka die beiden deutschen Tore.