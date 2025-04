Fußball-Nations-League

Nations-League: Deutschland - Schottland (picture alliance / dpa / Swen Pförtner)

Damit verteidigten die deutschen Fußballerinnen die Tabellenführung der Gruppe 1. Dank Dreifach-Torschützin Selina Cerci und haben sich die deutschen Fußballerinnen der EM mit großen Schritten genähert. Vier Tage nach dem klaren Sieg in Dundee (4:0) lieferte die deutsche Auswahl vor der Pause einen bedenklichen Auftritt und geriet durch den Treffer von Caroline Weir (40.) in Rückstand. Die überragende Cerci (51./56./76.) und die eingewechselte Giovanna Hoffmann (63./65.) sorgten für eine starke Antwort im zweiten Durchgang, Höhepunkt war jedoch Laura Freigangs (67.) Treffer per Hacke.

Für die deutschen Fußballerinnen war es der dritte Sieg im vierten Nations-League-Spiel. Auf dem Weg zur EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli) bleiben Wücks Spielerinnen noch die Bewährungsproben gegen die Niederlande (30. Mai) in Bremen und gegen Österreich (3. Juni) in Wien.

