EM-Qualifikation: Deutschland - Österreich (Sebastian Christoph Gollnow/dpa)

Die Tore in Hannover schossen Klara Bühl, Jule Brand und Lea Schüller. Das Team von Trainer Horst Hrubesch hatte sich bereits vor dem letzten Gruppenspiel für die EM 2025 in der Schweiz qualifiziert. Das Länderspiel galt als wichtiger Test vor den Olympischen Spielen in Paris.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.