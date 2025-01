Das Logo der Förderbank KfW (Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Die Bundesrepublik falle in Schlüsselbereichen ab und drohte international abgehängt zu werden, erklärte KfW-Chef Wintels. Im dritten Quartal 2024 wurde einer KfW-Studie zufolge in Deutschland deutlich weniger Industrie, Wohnungsbau, Forschung und Software investiert als noch im dritten Quartal 2019. In der restlichen EU und in den USA liegen die Investitionen inzwischen wieder teils deutlich über den Werten der Zeit vor der Corona-Pandemie.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.