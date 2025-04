Suchtbericht

Mehrere Millionen Deutsche sind süchtig. (picture-alliance/blickwinkel/McPHOTO/M. Begsteiger)

Das geht aus dem "Jahrbuch Sucht 2025" hervor, das die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen in Hamm vorstellte. Nach den neuesten verfügbaren Zahlen ist von rund 99.000 Todesfällen im Jahr durch Rauchen und etwa 47.500 durch Alkoholkonsum auszugehen.

In dem Bericht geht es auch um steigende Umsätze in der Glücksspielbranche und eine Zunahme des problematischen Cannabiskonsums.

Die Experten fordern unter anderem eine höhere Steuer auf alkoholische Getränke. Alkohol sei in keinem anderen europäischen Land so erschwinglich wie in Deutschland.

