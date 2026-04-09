Trauerkranz an einem offenen Grab (picture alliance / imageBROKER / Arnulf Hettrich)

Nachholbedarf gebe es unter anderem bei Todesfällen durch Rauchen, übermäßigen Alkoholkonsum, ungesunde Ernährung oder Bewegungsmangel, heißt es in der Untersuchung des Instituts für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden.

Besonders betroffen seien viele Regionen in Ostdeutschland.

Ein geringeres Risiko, an einer vermeidbaren Todesursache zu sterben, besteht den Angaben zufolge dagegen in der Schweiz sowie in weiten Teilen Italiens, Frankreichs und Spaniens.

Die Wissenschaftler untersuchten Todesfälle bei Menschen unter 75 Jahren, die man durch eine bessere medizinische Versorgung oder mehr Prävention hätte verhindern können.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.