Vermögen weltweit auf Rekordhöhe

Nach Angaben der Schweizer Großbank UBS kletterte es in diesem Jahr auf 13,6 Billionen Euro, das sind 13 Prozent mehr als im Vorjahr. In Deutschland stieg die Zahl der Milliardäre um ein Drittel auf insgesamt 156. Damit leben in der Bundesrepublik so viele Milliardäre wie in keinem anderen europäischen Land.
Die UBS berücksichtigte in ihrer Analyse Werte wie Bargeld, Wertpapiere, Unternehmensbeteiligungen, Immobilien und Sachwerte.
Diese Nachricht wurde am 04.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.