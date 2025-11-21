Kevin Krawietz und Tim Pütz gewannen das entscheidende Doppel im Duell mit Argentinien. Alexander Zverev hatte zuvor sein Einzel gegen Francisco Cerúndolo gewonnen. Jan-Lennard Struff hatte zum Auftakt gegen Tomás Martín Etcheverry verloren.
Mit dem Weltranglistendritten Zverev an der Spitze gelten die Deutschen als Mitfavorit auf den Titel. In der Runde der letzten vier wartet am Samstag Spanien auf das Team von Bundestrainer Michael Kohlmann.
