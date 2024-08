Deutschland ist größter Nettozahler der Europäischen Union. (Archivbild) (picture alliance / imageBROKER / Daniel Schoenen)

Im vergangenen Jahr zahlte die Bundesrepublik 17,4 Milliarden Euro mehr in den Haushalt der EU ein als sie daraus enthielt, zeigt eine Auswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Demnach zahlt Deutschland fast doppelt soviel wie Frankreich, das an zweiter Stelle der Nettozahler steht.

Auf der anderen Seite profitiert Polen am meisten vom finanziellen Ausgleich innerhalb der EU: 2023 erhielt das Land rund acht Milliarden Euro mehr aus dem Haushalt als es eingezahlt hat. Dahinter folgen Rumänien mit sechs Milliarden Plus und Ungarn mit gut viereinhalb Milliarden.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.