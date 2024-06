Fußball-EM

Ob es wieder Grund zum Jubeln gibt? Ilkay Gündogan beim Spiel gegen Ungarn. (IMAGO / osnapix / Hirnschal)

Es ist ihr letztes Gruppenspiel; die Partie in Frankfurt am Main beginnt um 21.00. Für den Sieg in der Gruppe A würde der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits ein Unentschieden reichen. Im gleichzeitig stattfindenden zweiten Gruppenspiel treffen in Stuttgart Schottland und Ungarn aufeinander.

Gestern hatte es folgende Ergebnisse gegeben:

Belgien - Rumänien 2:0,

Georgien - Tschechien 1:1, und

Türkei - Portugal 0:3

Die Portugiesen haben sich mit dem Sieg bereits fürs Achtelfinale qualifiziert.

23.06.2024