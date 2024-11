Europäische Union

Deutschland wird wohl 13,5 Milliarden Euro aus dem EU-Corona-Wiederaufbaufonds erhalten (Archivbild). (dpa/picture alliance/Patrick Pleul)

Nach Angaben der Kommission in Brüssel wurde der Antrag aus Berlin vorläufig positiv beschieden. Zeigt sich innerhalb der kommenden vier Wochen auch der Wirtschafts- und Finanzausschuss der EU einverstanden, kann die Auszahlung erfolgen.

Geld aus dem Corona-Wiederaufbaufonds gilt als Zuschuss und muss nicht zurückgezahlt werden. Es ist gebunden an die Investition in neue Technologien. Deutschland plant, mit dem Geld Windenergie-Parks zu bauen und öffentliche Dienstleistungen zu digitalisieren. Im vergangenen Jahr waren vier Milliarden Euro aus dem EU-Fonds in die Bundeskasse überwiesen worden.

