Nach zwei Rezessionsjahren in Folge rechnet der IWF - wie auch die Bundesregierung - für das laufende Jahr mit einem Wachstum von 0,2 Prozent. Für 2026 erwartet der Internationale Währungsfonds nach eigener Aussage ein Plus von einem Prozent, im darauffolgenden Jahr etwa 1,5 Prozent.
Als potenzielles Risiko gelte, dass die zusätzlichen Investitionen des Staates nicht richtig eingesetzt würden. Der IWF kritisierte in diesem Zusammenhang beispielsweise die Mehrwertsteuersenkung auf Speisen in Restaurants. Solche Maßnahmen sollten vermieden werden, warnte der Währungsfonds.
