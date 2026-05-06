Deutschland könnte Kerosin aus Israel erhalten. (picture-alliance / dpa / Frank Rumpenhorst)

Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mit. Im Rahmen einer bestehenden Energiepartnerschaft habe Israel Lieferungen von Kerosin und Erdgas in Aussicht gestellt. Angaben zu Details und Mengen lägen nicht vor, da Unternehmen die Verträge machten. Nach Angaben des Ministeriums gibt es auch konstruktive Gespräche mit anderen Ländern.

Weiter hieß es, derzeit sehe man keine Energieknappheit in Deutschland. Man beobachte die Lage aber weiter aufmerksam, um im Notfall schnell eingreifen zu können.

Durch den Iran-Krieg hat sich der Preis für Kerosin mehr als verdoppelt, Experten warnen vor möglichen Engpässen im Sommer auch in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.