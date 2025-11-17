COP30 in Belém

Schneider sagte in seiner Rede, viele Staaten seien für eine erfolgreiche Anpassung auf internationale Zusammenarbeit angewiesen. Wo Gesellschaften sich nicht an die neuen Klimabedingungen anpassen könnten, drohten Hunger und Armut, warnte der SPD-Politiker.
Der Klima-Anpassungsfonds wird gemeinsam von Industrie- und Entwicklungsländern verwaltet. Nach Angaben des Bundesumweltministeriums sammelte er in den vergangenen 18 Jahren insgesamt 1,4 Milliarden US-Dollar ein, die in rund 200 Projekte investiert wurden.
Diese Nachricht wurde am 17.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.