Deutschland liefert weitere Lenkflugkörper für den Einsatz im Luftverteidigungssystem Patriot. (picture alliance/dpa)

Bundesverteidigungsminister Pistorius erklärte beim Treffen mit seinen NATO-Amtskollegen in Brüssel, es sollten unverzüglich 64 Lenkflugkörper für die Luftverteidigungssysteme vom Typ Patriot zur Verfügung gestellt werden. Er nannte die neue Lieferung ein wichtiges Zeichen in dieser besonderen Phase des Krieges.

Am zweiten Tag des NATO-Treffens geht es heute vor allem um konkrete Verteidigungspläne des Bündnisses und deren Finanzierung. Am frühen Nachmittag will sich der Generalsekretär des Nordatlantikpakts, Stoltenberg, vor der Presse äußern.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.