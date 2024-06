Europäischer Gerichtshof: Deutschland muss Flüchtlingsstatus nicht automatisch anerkennen. (dpa/Horst Galuschka)

Das entschied der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Die Richter betonten, EU-Länder seien dazu nicht verpflichtet. Sie dürften es aber tun.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte dem Gerichtshof die Frage vorgelegt. Es muss über den Fall einer Syrerin entscheiden, die in Deutschland Asyl beantragt hatte, aber bereits in Griechenland als Flüchtling anerkannt ist. Ihr wurde nur subsidiärer Schutz gewährt. Dagegen hatte die Frau geklagt.

(Az. C-753/22)

