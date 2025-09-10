Basketball-EM

Dennis Schröder beim Korbleger gegen Aleksej Nikolic aus Slowenien (Matthias Stickel / dpa)

In der Runde der besten Vier wartet am Freitag das Überraschungsteam aus Finnland, gegen das die deutsche Mannschaft in der Vorrunde klar gewonnen hatte.

Bester Werfer des Teams von Bundestrainer Alex Mumbru gegen die Slowenen war Franz Wagner. Ihm gelangen 23 Punkte. Doncic von den Los Angeles Lakers kam vor rund 9.000 Zuschauern auf 39 Punkte.

Deutschland hat bei der EM bislang alle sieben Spiele für sich entschieden und gilt als Topfavorit auf die Goldmedaille. Das zweite Halbfinale bestreiten die Türkei und Griechenland. Die Partien finden am Freitag um 16.00 Uhr und 20.00 Uhr statt.

