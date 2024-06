Fußball-EM

Die deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger und Robert Andrich laufen auf den Torschützen zum 1:1, Niclas Füllkrug (re.), zu. (AP / Michael Probst / dpa-bildfunk)

Bis kurz vor Schluss hatte die Schweizer Elf in Frankfurt am Main durch ein frühes Tor von Dan Ndoye mit 1:0 geführt. Ein Treffer von Robert Andrich (17.) wurde via Videobeweis aberkannt. Niclas Füllkrug traf schließlich in der Nachspielzeit (90.+2 Minute) und sicherte so der DFB-Elf den Sieg in der Gruppe A. Die Schweizer sind mit fünf Punkten Zweiter und stehen ebenfalls in der Gruppe der letzten 16.

Die Mannschaft von Bundestrainer Nagelsmann bestreitet ihr Achtelfinale am kommenden Sonntag um 21.00 Uhr in Dortmund. Mögliche Gegner sind England, Dänemark, Slowenien und Serbien. Verteidiger Jonathan Tah wird nach seiner zweiten gelben Karte im Achtelfinale fehlen.

Im zweiten Gruppenspiel, das gleichzeitig in Stuttgart stattfand, verlor Schottland gegen Ungarn mit 0:1. Kevin Csoboth erzielte den Siegtreffer für die ungarische Fußball-Nationalmannschaft in der Nachspielzeit, die nun mit drei Punkten vom Achtelfinale träumen kann. Als einer der vier besten Gruppendritten wäre das Team von Trainer Marco Rossi wie zuletzt 2016 dabei. Die Schotten scheiterten erneut in der Gruppenphase. Noch nie kamen sie bisher bei einer EM in die K.o.-Phase.

